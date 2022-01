Da Redação

Veja a previsão do tempo para Apucarana neste domingo

Apucarana amanheceu com 18.6ºC neste domingo (30). Conforme o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a temperatura máxima pode alcançar 26ºC. Não há probabilidade de chuva, ainda de acordo com o Simepar.

Conforme o Simepar, neste domingo, as condições ainda são favoráveis à ocorrência de chuvas mais significativas do leste ao norte do Paraná, principalmente nas áreas de divisa com São Paulo.

Nos demais setores do Estado permanece com muitas nuvens e o tempo um pouco mais abafado favorece a ocorrência de chuvas ocasionais. Sol aparece especialmente em cidades dos extremos oeste e sudoeste, onde as temperaturas apresentam elevação mais expressiva.