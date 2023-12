Veja a previsão do tempo para Apucarana neste domingo (3)

O tempo neste domingo (3) deve ser muito parecido com o sábado (2) em Apucarana, no norte do Paraná. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a cidade teria Sol entre nuvens, com possibilidades de pancadas de chuvas durante a tarde e à noite.

A mínima para o dia é de 18Cº e a máxima de 28Cº. Já a probabilidade de Ocorrência de Chuva é de 98%.

Ainda segundo o Simepar, a madrugada foi de pouca chuva no Paraná, mas com presença de bastante nebulosidade. As temperaturas continuam muito elevadas em todo estado, fruto da presença da massa de ar aquecida. Em praticamente todos os setores os valores seguem acima dos 20°C.

No domingo, a instabilidade volta a predominar sobre o estado. O deslocamento de uma frente fria pelo oceano aumenta as condições de chuvas nas diversas regiões. Entre as regiões oeste, sudoeste e noroeste, as condições são favoráveis para tempestades isoladas no decorrer da tarde/noite.



