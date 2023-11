Veja a previsão do tempo para Apucarana neste domingo (26)

O tempo seguiu instável ao longo da madrugada, com chuvas registradas em alguns setores. No entanto, não houve eventos significativos. No momento, a nebulosidade segue presente sobre o estado, com chuvas que se concentram mais em setores ao norte do Paraná.

O domingo segue com presença de muita nebulosidade sobre o estado. A condição continua favorável à ocorrência de chuvas em praticamente todo o Paraná. No noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul as precipitações são mais expressivas, acompanhadas por descargas atmosféricas em vários momentos.

Em Apucarana (PR), a previsão é de Sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado. Pode chover a qualquer hora em todas as regiões do município.

