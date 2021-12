Da Redação

Veja a previsão do tempo para Apucarana neste domingo (12)

Apucarana amanheceu neste domingo (12), com 23.4˚C. A informação é do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

Ainda conforme o Simepar, a temperatura mínima pode chegar a 23ºC e a máxima pode atingir 36ºC, na Cidade Alta. Não há probabilidade de chuva.

Segundo o Simepar, neste domingo, o fortalecimento de um sistema de baixa pressão atmosférica nos países vizinhos, associado ao fluxo de umidade e calor em direção ao Paraná, gera mudanças nas condições do tempo sobre o Estado.

A tendência é de essas mudanças já sejam observadas a partir do período da tarde nos setores mais ao oeste do Estado e que se propaguem para as demais regiões do Paraná, porém de forma mais irregular. Com isso, não se descarta a possibilidade de desenvolvimento de alguns temporais.