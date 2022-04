Da Redação

Veja a previsão do tempo para Apucarana nesta segunda-feira (21)

Ao amanhecer nesta segunda-feira (21), Apucarana registrou 16°C, a temperatura deve chegar aos 26°C durante a tarde, informou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Nesta segunda-feira, o centro mais intenso de um sistema de alta pressão atmosférica, se posiciona no oceano, na altura da Argentina e do Uruguai. No Paraná, associado aos ventos deste sistema, segue com mais nuvens e possibilidade de chuvisco ocasionais no leste do estado.

A partir do oeste e norte do estado, esquenta um pouco mais a tarde, com maior presença de sol.