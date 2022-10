Veja a previsão do tempo deste sábado para Apucarana

Da Redação

As temperaturas não ficam tão elevadas como nos dias anteriores

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que o Estado deve registrar chuva intensa neste sábado (29), principalmente as regiões oeste e noroeste. O instituto meteorológico informa que nesses setores pode chover a qualquer momento do dia, e a instabilidade faz com que as temperaturas despenquem, ou seja, fiquem amenas.

A previsão indica também que pode chover em outras áreas do Paraná, principalmente durante a tarde. Apucarana, por exemplo, pode registar chuva neste sábado. Existe uma precipitação acumulada de 17.2 mm para o município e a possibilidade de chuva é de 96%, segundo o Simepar.

O sol pode aparecer em alguns, mas entre nuvens. Este fator faz com que o tempo fique abafado na Cidade Alta, porém, não faz tanto calor como nos dias anteriores.

As temperaturas previstas são 20ºC para mínima e 25ºC para máxima.

