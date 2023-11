Veja a previsão do tempo deste sábado (4) em Apucarana

No sábado, o tempo volta a ficar estável na maioria das regiões paranaenses. No oeste, sudoeste e centro-sul ainda pode ter um pouco mais de nebulosidade e não se descarta algum chuvisco ocasional (madrugada e manhã). Ventos sopram com intensidade moderada, predominantes de sudoeste, nas regiões mais ao sul e leste do Estado. No amanhecer faz frio, principalmente na "metade sul" paranaense, com temperaturas próximas ou pouco abaixo dos 10°C.

Em Apucarana, o sábado será de sol, segundo o Simepar. A mínima prevista para o dia 4 de novembro é de 12°C e a máxima chegara aos 22°C. O site ainda aponta que não haverá previsão de chuva, mas que a umidade do ar estará entre 46% e 91%.

O site de previsão meteorológica ClimaTempo confirma que não há chance de chuva para este sábado.

