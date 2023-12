Veja a previsão do tempo deste sábado (2) na Cidade Alta

No sábado, dia 2 de dezembro, a instabilidade aumenta sobre as regiões paranaenses. Com o tempo mais abafado, há previsão de pancadas de chuva isoladas com trovoadas a partir da tarde, principalmente no interior paranaense. Não se descarta a possibilidade de algum temporal localizado nesses setores.

Destacando nossa querida Apucarana, o site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), informa que a mínima para o 2º dia do mês de dezembro será de 22°C e a mínima poderá chegar aos 31°C. O site afirma que não há previsão de chuva para a cidade.

No entanto, o site meteorológico do ClimaTempo, aponta que há 90% de probabilidade de chuva, com 15mm distribuídos para o sábado, podendo ocorrer em qualquer momento do dia.

