Veja a previsão do tempo deste domingo para Apucarana

Não existe previsão de chuva para este domingo

Neste domingo (24), o tempo se mantém estável em todo o Estado, sendo assim, não há expectativa de chuvas. O litoral paranaense deve ter alguma variação de nuvens, por causa dos ventos com umidade do mar, mas, ao decorrer do dia, o sol deve surgir e 'tomar conta do tempo'.

O predomínio do sol também pode ser constatado no norte do Paraná. Apucarana, por exemplo, pode registrar algumas períodos com nebulosidade, porém, qualquer possibilidade de chuva é descartada.

O tempo fica firme pois ainda está sendo influenciado pela massa de ar seco. Continua também a tendência de temperaturas mais elevadas e umidade relativa mais baixa nas tardes.

Os valores previstos para a Cidade Alta é de 16ºC para mínima e 27ºC para máxima.

Previsão para a semana



De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a semana será de tempo ensolarada em Apucarana e as temperaturas devem ser aproximar dos 30ºC ao decorrer dela.

Segunda-feira (25): mínima de 16ºC e máxima de 28ºC.

Terça-feira (26): mínima de 17ºC e máxima de 28ºC.

Quarta-feira (27): mínima de 16ºC e máxima de 28ºC.

Quinta-feira (28): mínima de 18ºC e máxima de 27ºC.

Sexta-feira (29): mínima de 18ºC e máxima de 28ºC.

