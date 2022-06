Veja a previsão do tempo desta terça-feira para Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O tempo segue firme na Cidade Alta nesta terça-feira (28)

Nesta terça-feira (28), uma nova frente fria chega ao extremo Sul do Brasil. Chove no Rio Grande do Sul, mas entre Santa Catarina e o Paraná o tempo anda permanece estável na maior parte do dia. No entanto, durante a noite, é possível que ocorram pancadas de chuva na metade sul paranaense.

continua após publicidade .

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em Apucarana o tempo fica firme nesta terça-feira.

O sol deve predominar, fator que favorece para a rápida elevação das temperaturas. Em algumas cidades paranaenses, os valores se aproximam da casa dos 30ºC.

continua após publicidade .

Na Cidade Alta, a mínima obtida foi de 13ºC. A máxima, por sua vez, deve chegar aos 25ºC.

Região

O tempo também se apresenta estável em Jandaia do Sul. A respeito das temperaturas, os termômetros obtiveram mínima de 11ºC, e a máxima deve chegar aos 25ºC.

Em Ivaiporã, o tempo também será ensolarado, com mínima de 11ºC, e máxima de 24ºC.

Siga o TNOnline no Google News