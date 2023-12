Veja a previsão do tempo desta terça-feira (5) em Apucarana

Na terça-feira, dia 05 de novembro, o tempo também fica instável no estado do Paraná. No entanto, é a partir do período da tarde que são esperadas as chuvas mais expressivas e não se descarta o risco de alguns temporais, mas de forma mais localizada no estado. A sensação de calor diminui em muitas cidades.

Em Apucarana, o site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), informa que a mínima para a terça-feira é de 20°C e a máxima poderá chegar aos 28°C. Haverá ventos de 14km/h e 95% de probabilidade de ocorrência de chuva, segundo o site.

O ClimaTempo afirma que, apesar da previsão de 15 milímetros de chuva, o dia apresentará um céu de sol com algumas nuvens e a chuva será rápida e de pancadas passageiras na Cidade Alta.

