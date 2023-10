Veja a previsão do tempo desta terça-feira (31) em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Durante a terça-feira, dia 31, também são esperadas algumas pancadas de chuva no estado do Paraná. Chuva bem irregular, mas, em alguns momentos, pode ser de forte intensidade e acompanhada de raios. O rio Iguaçu apresenta elevação nos próximos dias, aumentando as áreas alagadas, principalmente em União da Vitória.

Em Apucarana, cidade ao norte do Paraná, a mínima prevista, segundo site do Simepar, é de 21°C e a máxima poderá chegar aos 25°C. O site meteorológico aponta ainda que há previsão de chuva para a terça-feira na Cidade Alta.

O também site de previsão meteorológica ClimaTempo, informa que serão 90% de probabilidade de ocorrência de chuva, com um total de 40 mm previstos para a terça-feira, dia 31 de outubro, que poderão ser pancadas a qualquer período do dia.

