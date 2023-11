Veja a previsão do tempo desta terça-feira (28) em Apucarana

Na terça-feira há um aumento da instabilidade no Paraná. Circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera contribuem para formação de áreas de chuva sobre o estado. Entre o oeste, sudoeste e centro-sul a chuva pode ser forte já pela manhã, mas na maior parte das regiões paranaenses as precipitações mais significativas ocorrem a partir da tarde. Não se descarta ocorrência de tempestades, com descargas atmosféricas associadas. Fica mais abafado no noroeste e no norte.

Em Apucarana, o site de previsão meteorológica Simepar informa que a terça-feira, dia 28 de novembro, será de clima instável novamente. A mínima prevista é de 19°C e a máxima de 27°C. O site diz ainda, que haverá chuvas para a terça, sendo 96% de probabilidade e 32 milímetros distribuídos para o dia, que poderá ocorrer a qualquer momento.

