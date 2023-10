Veja a previsão do tempo desta terça-feira (24) em Apucarana

Na terça-feira, o tempo muda com o avanço de uma frente fria pelo oceano provocando pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas já a partir da madrugada, primeiramente nas regiões oeste, sudoeste e noroeste do estado. No decorrer do dia, a instabilidade avança para as demais regiões paranaenses.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Em Apucarana, a previsão apresenta uma mudança nesta terça-feira. A mínima prevista é de 22°C e a máxima poderá chegar aos 30°C, segundo o site do Simepar. No entanto, apesar da temperatura elevada, o Simepar aponta que há 82% de chances de ocorrência de chuva.

continua após publicidade

O site de meteorologia ClimaTempo, apresenta que a terça (24) terá sol e algumas nuvens durante o dia, com pancadas isoladas de chuva para qualquer horário, sendo previstos 15mm o dia.

Siga o TNOnline no Google News