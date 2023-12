Veja a previsão do tempo desta terça-feira (19) em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A terça-feira (19), inicia com tempo estável em todas as regiões paranaenses. Contudo, entre o final da manhã e à tarde, áreas de instabilidade, associadas a presença de um sistema de baixa pressão, provocam pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas sobre o Paraná. Não se descarta a ocorrência de temporais localizados. As temperaturas seguem elevadas em todo o estado.

Em Apucarana, o site de previsão meteorológica informa que a mínima será de 22°C nesta terça-feira, e a máxima poderá chegar aos 32°C. Ainda segundo o site, não há previsão de chuva para este dia.

No entanto, o site ClimaTempo afirma que poderá chover nesta terça, com 80% de probabilidade e 15mm distribuídos ao longo do dia, principalmente entre meio dia e o anoitecer.

