Veja a previsão do tempo desta sexta-feira para Apucarana e região

As temperaturas voltam a subir em Apucarana

Nesta sexta-feira (15), o tempo volta a ficar estável em grande parte do Paraná. O predomina em praticamente todas as regiões do Estado.

Apenas as cidades localizadas entre a Serra do Mar e o Litoral segue com mais nuvens, mas, mesmo assim, ocorrem algumas aberturas de sol nas praias.

O norte do Paraná, onde Apucarana fica localizada, também apresenta tempo firme. Na Cidade Alta, por exemplo, o sol surge e se mantém sobre o município na maior parte do dia. Pode haver alguns períodos com aumento da nebulosidade, porém, qualquer ocorrência de chuva é descartada.

As temperaturas apresentam rápida elevação e ficam mais elevadas do que nos dias anteriores. Apucarana, ao amanhecer, registrou mínima de 16ºC, e a máxima deve chegar aos 26ºC.

Região

Jandaia do Sul, que também fica no norte do Paraná, deve ter um dia com bastante nebulosidade. Na maior parte do dia, o sol surge entre nuvens no município. A respeito das temperaturas, a mínima prevista é de 12ºC, e máxima de 28ºC.

Ivaiporã apresenta as mesmas características que as do município citado anteriormente, sendo assim, o sol também deve aparecer entre nuvens.

Devido à passagem da frente fria, as temperaturas ficam amenas na cidade. Elas devem variar entre 11ºC e 27ºC.

