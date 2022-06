Veja a previsão do tempo desta sexta-feira para Apucarana e região

Da Redação

A estabilidade predomina nesta sexta-feira (24) em Apucarana

Na sexta-feira (24), as áreas de instabilidades ficam mais concentradas na região Norte do Rio Grande do Sul. Assim, no Paraná a estabilidade atmosférica predominará em todas as regiões.

Em Apucarana, por exemplo, o tempo fica firme. Ao amanhecer, o sol aparece entre nuvens na cidade, mas, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), isso só acontece em alguns períodos do dia.

Devido à estabilidade, o Simepar informa que entre as regiões Oeste, Noroeste e Norte, à tarde segue abafada. Na Cidade Alta, a máxima esperada é de 27ºC, já mínima é de 16ºC.

Ainda conforme o instituto meteorológico, as temperaturas ficam agradáveis nas demais regiões.

Região

O tempo se apresenta estável em Jandaia do Sul também. Conforme o Simepar, o sol pode surgir entre nuvens em alguns períodos. A mínima prevista é de 19ºC, e máxima de 28ºC.

Em Ivaiporã, o sol pode surgir entre nuvens em alguns períodos, mas não existe possibilidade de chuva. A respeito das temperaturas, o município registra mínima de 15ºC, já a máxima é de 28ºC.