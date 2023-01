Veja a previsão do tempo desta quinta-feira (26) para Apucarana

Da Redação

O Simepar indica que não há previsão de chuva para o município

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a quinta-feira (26) será ensolarada em praticamente todas as cidades do Paraná, com pouca presença de nuvens ao longo do dia nas diversas regiões. Apenas entre o Vale do Ribeira, a Serra do Mar e o Litoral é que se mantém com a nebulosidade mais variável, mas, mesmo assim, o sol predomina. Destaque para a rápida elevação das temperaturas, com calor previsto em todos os setores. Chance de chuva é muito baixa no Estado.

Para Apucarana, norte do Paraná, o instituto meteorológico indica que o dia será de tempo firme. O sol aparecer logo nas primeiras horas da manhã e deve predominar ao longo do dia.

Inclusive, devido à presença dele, as temperaturas ficam intensas na Cidade Alta. Ao amanhecer, a mínima obtida foi de 19ºC. Durante a tarde, a máxima deve chegar à casa dos 30ºC.

