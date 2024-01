Veja a previsão do tempo desta quarta-feira (3) em Apucarana

Na quarta-feira o ambiente continua sujeito a chuvas em boa parte do Paraná, ainda em função da presença de um sistema de baixa pressão na altura do sul do Brasil. Circulação dos ventos transporta calor e umidade desde o norte do País, o que também favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade. No geral, as precipitações mais fortes ocorrem a partir da tarde nas regiões paranaenses.

Em Apucarana, a mínima prevista para o dia é de 20°C e a máxima poderá chegar a 30°C, segundo o site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Não haverá chuvas para a quarta-feira, ainda de acordo com o site.

Já o ClimaTempo, anuncia que existe 90% de probabilidade de chuva, sendo 5mm distribuídos isoladamente ao longo do dia na cidade apucaranense.

