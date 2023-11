Veja a previsão do tempo desta quarta-feira (22) em Apucarana

Na quarta, dia 22 de novembro, a chuva retorna de forma mais significativa no Paraná, com eventos que devem ocorrer em vários momentos do dia. Inclusive, o risco para ocorrência de tempestades se eleva. Temperaturas seguem altas, com o tempo bastante abafado sobre as diversas regiões paranaenses.

Destacando Apucarana, o site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), afirma que a mínima 22°C e a máxima poderá chegar aos 30°C. O site meteorológico diz ainda que há 98% de chance de ocorrência de chuva.

O ClimaTempo, site que também informa sobre as condições climáticas, confirma que a probabilidade de haver chuvas são altas para esta quarta-feira (22), na Cidade Alta, sendo 25 milímetros distribuídos para o dia todo.

