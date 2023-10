Veja a previsão do tempo desta quarta-feira (18) em Apucarana

Na quarta-feira, o cenário de instabilidade ainda se mantém sobre o Paraná. Chuvas continuam sendo previstas em diversos momentos do dia sobre as regiões paranaenses. O risco para ocorrência de tempestades ainda segue elevado. Entre a RMC e as praias, as temperaturas ficam amenas e no interior do estado fica mais aquecido.

Destacando Apucarana, ao Norte do Estado, que apresenta a mínima de 21°C e máxima de 32°C para a quarta-feira, 18 de outubro, de acordo com informações do Simepar.

No entanto, apesar das altas temperaturas, o site ClimaTempo informa que há 67% de possibilidade de ocorrência de chuva entre o período da tarde e noite desta quarta. Serão pancadas de chuva isoladas em algumas regiões apenas e sendo 12mm distribuídos para o dia.

