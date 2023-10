Veja a previsão do tempo desta quarta-feira (11) em Apucarana

A quarta-feira terá previsão de tempo estável em grande parte do Paraná, por conta da atuação de uma massa de ar seco. Apenas no leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral, o céu segue com muitas nuvens e possibilidade de garoa ocasional. Nesses setores, assim como nos Campos Gerais e no centro-sul, as temperaturas ficam amenas à tarde, enquanto nas demais regiões fica abafado.

Destacando Apucarana, ao norte do Paraná, a mínima para a quarta será 16°C e a máxima poderá chegar aos 30°C. O pico de calor será entre 13h00 e 16h00.

A quarta, de acordo com o Clima Tempo será de sol com aumento considerável de nuvens na manhã. Poderá ocorrer possíveis pancadas de chuva a tarde e à noite. Sendo 12mm distribuídos com 67% de ocorrência de chuva.

