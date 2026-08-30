Veja a previsão do Simepar para o tempo em Apucarana neste domingo (30)

Dia será de clima instável trazendo condições favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva e tempestades nas diversas regiões do estado

A presença de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai favorece o transporte de calor e umidade da região amazônica em direção ao Paraná neste domingo (30). Com isso, o ambiente atmosférico fica bastante instável, com condições favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva e tempestades nas diversas regiões do estado. Pela manhã o risco de tempestades é mais elevado na faixa sul, nos setores mais próximos a Santa Catarina. No Noroeste e no Norte continua quente, com máximas acima dos 30 °C.

A temperatura mínima em Apucarana (PR) é de 20 ℃ na parte da manhã e a máxima pode chegar a 28 ℃ ao longo do dia. Há previsão de chuvas durante a tarde e à noite.