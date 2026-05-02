Veja a previsão do Simepar para o clima em Apucarana neste sábado (02)

Neste sábado (02), o tempo volta a ficar bastante instável na maior parte do Paraná, devido ao avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil. Ainda durante a manhã áreas e linhas de instabilidade avançam pela "metade sul" do estado, provocando chuvas, descargas atmosféricas e rajadas de vento. Risco de eventos severos é um pouco maior próximo a divisa com Santa Catarina.

No Norte e no Noroeste a instabilidade atua preferencialmente a partir da tarde, com chuvas mais isoladas e rápidas previstas. Nestes setores continua quente, com máximas ligeiramente acima dos 30°C.

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Em Apucarana (PR), o Simepar registrou a temperatura mínima de 19 ℃ na manhã deste sábado e a temperatura máxima pode chegar aos 27 ℃. Não há previsão de chuvas.