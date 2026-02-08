Veja a previsão do Simepar para o clima em Apucarana neste domingo (08)

No domingo (08) o tempo continua bastante instável no Paraná. A chuva é mais expressiva entre o Leste e o Norte do estado, setores onde as instabilidades ocorrem em vários momentos. Tempestades localizadas são esperadas especialmente entre o Centro, Campos Gerais e Norte Pioneiro. As informações são do Simepar.

Nos Campos Gerais, RMC e Litoral as temperaturas não variam muito ao longo do dia, pois o sol pouco aparece. Já no Noroeste, Oeste e Sudoeste segue mais abafado, com chuvas rápidas e localizadas especialmente a partir da tarde.

Em Apucarana, a temperatura mínima é de 20ºC e a temperatura máxima pode chegar aos 27ºC, com previsão de chuva ao longo da tarde.