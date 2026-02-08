Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
PREVISÃO DO TEMPO

Veja a previsão do Simepar para o clima em Apucarana neste domingo (08)

A temperatura mínima é de 20ºC e a temperatura máxima pode chegar aos 27ºC

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.02.2026, 08:09:04 Editado em 08.02.2026, 08:08:57
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja a previsão do Simepar para o clima em Apucarana neste domingo (08)
Autor Temperatura máxima pode chegar a 27ºC - Foto: TNOnline

No domingo (08) o tempo continua bastante instável no Paraná. A chuva é mais expressiva entre o Leste e o Norte do estado, setores onde as instabilidades ocorrem em vários momentos. Tempestades localizadas são esperadas especialmente entre o Centro, Campos Gerais e Norte Pioneiro. As informações são do Simepar.

Nos Campos Gerais, RMC e Litoral as temperaturas não variam muito ao longo do dia, pois o sol pouco aparece. Já no Noroeste, Oeste e Sudoeste segue mais abafado, com chuvas rápidas e localizadas especialmente a partir da tarde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em Apucarana, a temperatura mínima é de 20ºC e a temperatura máxima pode chegar aos 27ºC, com previsão de chuva ao longo da tarde.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
chuva no Paraná instabilidade climática meteorologia previsão do tempo Simepar temperaturas no Paraná
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline