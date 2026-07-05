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Veja a previsão do Simepar para o clima em Apucarana neste domingo (05)

A temperatura mínima registrada ao amanhecer no município é de 13 ℃; confira de vai chover

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 07:53:05 Editado em 05.07.2026, 07:53:02
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Veja a previsão do Simepar para o clima em Apucarana neste domingo (05)
Autor Temperatura máxima chega aos 22 ℃ ao longo do dia - Foto: TNOnline

A nebulosidade fica variável sobre o Paraná ao longo deste domingo (05), principalmente no Leste e Campos Gerais. O Sol aparece mais tímido nessas regiões enquanto predomina no interior.

Áreas de instabilidade que atuam entre SC e o RS influenciam o Paraná ao longo do dia na metade, especialmente no Oeste e Sudoeste, com pancadas de chuva passageiras e de fraca intensidade no geral. O amanhecer é marcado por frio do Centro-Sul ao Leste e com calor no Norte e Noroeste durante a tarde.

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Em Apucaarana (PR), a temperatura mínima é de 13 ℃ nas primeiras horas do amanhecer e a temperatura máxima chega aos 22 ℃ ao longo do dia. Com muitas nuvens no céu apucaranense, porém sem previsão de chuvas.

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