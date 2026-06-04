Veja a previsão do Simepar para o clima em Apucarana nesta quinta-feira (04)

O Paraná registra temperaturas mais baixas entre o Centro-Sul, Sudeste e parte dos Campos Gerais, com valores variando entre 7°C e 10 ℃ na manhã desta quinta-feira (04). Nas demais regiões do interior, os termômetros marcam entre 10°C e 14°C, enquanto no extremo norte e no litoral as temperaturas permanecem mais elevadas, oscilando entre 15°C e 17°C. O tempo segue estável em todo o estado, sem registro de chuva. As informações são da meteorologista Raissa Pimentel, do Simepar.



Nesta quinta-feira a circulação dos ventos, predominantes de leste/sudeste, se intensificam, favorecendo o ingresso de maior quantidade de umidade até o Paraná. Nestas condições teremos um dia com presença de muitas nuvens e pouco sol entre os Campos Gerais, RMC e litoral. Há expectativa para pancadas de chuva de fraca intensidade, no geral. Na maior parte do interior (Sudoeste, Oeste, Noroeste e Norte) o céu se mantém praticamente sem nebulosidade. Mais um dia que amanhece com frio em vários setores.

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Apucarana registra a temperatura mínima de 11℃ durante as primeiras horas do dia e a temperatura máxima pode chegar aos 22 ℃. Com o dia bastante ensolarado, não há previsão de chuvas.