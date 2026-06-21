Veja a previsão do Simepar para este domingo (21) em Apucarana

O inverno no Hemisfério Sul começa na manhã deste domingo (21). Segundo o Simepar, o amanhecer será gelado em todas as regiões do Paraná, com temperaturas mínimas abaixo dos 10 °C e formação de nuvens baixas e nevoeiros.

Ao longo da manhã, essas formações se dissipam gradualmente, dando lugar ao predomínio de sol e à ausência de chuva. Durante a tarde, as temperaturas entram em elevação, com máximas próximas dos 20 °C na maioria das regiões, mas ainda com sensação de frio. No Noroeste e Oeste os ventos se intensificam a partir da tarde, com rajadas que devem superar os 40 km/h em algumas cidades.

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Em Apucarana (PR), a temperatura mínima é de 8 ℃ nas primeiras horas do dia e a temperatura máxima deve chegar aos 18 ℃. Não há previsão de chuvas.