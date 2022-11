Veja a lista dos falecimentos deste domingo (27) em Apucarana

Da Redação

IMAGEM ILUSTRATIVA - A agenda de sepultamentos é divulgada diariamente pela Aserfa

Confia a lista de falecimentos e os horários de velórios e as informações sobre locais e horários de sepultamentos agendados para este domingo (27), em Apucarana, segundo dados da Aserfa.

ANTONIO LUIZ BIAGI, 63 anos. Velório está ocorrendo na Capela Central. O Sepultamento está marcado para as 9 horas, no Cemitério Cristo Rei.

LEOCÁDIA MARIANO DO AMARAL, 77 anos. Velório está ocorrendo na Capela Central. O sepultamento está marcado para as 11 horas, no Cemitério Cristo Rei

