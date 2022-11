Veja a lista dos falecimentos desta terça-feira em Apucarana e região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Veja a lista

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (ASERFA) divulgou a lista com os falecimentos desta terça-feira, 15 de novembro, em Apucarana e região. Veja:

continua após publicidade .

Apucarana

Devair Guizeline, 67 anos. Velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento ocorre às 15h no Cemitério Municipal Cristo Rei.

continua após publicidade .

Sebastiana Conceição da Silva, 69 anos. Velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento ocorre às 17h em local ainda não divulgado.

Marco Antônio Matias, 36 anos. Velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento ocorre às 14h no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Edna Aparecida Zaia, 58 anos. Velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento ocorre às 13h no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .

Thales Ryu Hiroaki Imamura, 21 anos. Velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento ocorre às 10h no Cemitério Cristo Rei.

Vitor Gonçalves, 77 anos Velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento ocorre às 09h no Cemitério Cristo Rei.

Região

continua após publicidade .

Eugenia Borges de Souza, 64 anos. Velada na Capela Municipal de Marilândia do Sul. O sepultamento ocorre nesta terça-feira no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul em horário não divulgado.

Evalte Gonçalves de Lara, 78 anos. Velada na Capela de Faxinal. O sepultamento ocorre no Cemitério de Cruzmaltina, em horário não divulgado.

Siga o TNOnline no Google News