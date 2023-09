Veja a lista de sepultamentos que acontecem neste sábado (9)

Confira a lista de sepultamentos que acontecem neste sábado (9) em Apucarana, no Norte do Paraná. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Emilia Rosa de Jesus, 98 anos, está sendo velada na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento está marcado para às 14 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Isabel Bobeki, 84 anos. O velório está sendo realizado na Capela Mortuária Central, enquanto o sepultamento está agendado para às 16 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Nilson Martins de Oliveira, 56 anos, está sendo velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento deve acontecer às 17 horas, também no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Sepultamentos para o domingo (10)

Até o momento desta publicação, havia um sepultamento marcado. Veja:

Gracil Geraldo Martins dos Santos, 80 anos. O falecimento aconteceu neste sábado (9), e o idoso está sendo velado na Capela Mortuária Central. O sepultamento está previsto para às 10 horas deste domingo, no Cemitério Cristo Rei.

