Veja a lista de sepultamentos que acontecem nesta quinta-feira (29)

Confira os sepultamentos que acontecem nesta quinta-feira (29) em Apucarana e cidades da região. Todas as informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Rubens Ferragina, 74 anos. O velório está sendo realizado na Capela Mortuária Central. O sepultamento acontecerá às 13 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Misblone Carvalho Martins, 80 anos. A idosa está sendo velada na Capela Central. O sepultamento está previsto para às 16 horas, no Cemitério da Saudade.

Teodora Remes, 86 anos. O velório também está sendo realizado na Capela Mortuária Central. O sepultamento acontece às 17 horas, no Cemitério da Saudade.

Maria da Gloria Lima, 73 anos. O velório acontece na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 14 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Sepultamento na região

Jovino Valverde, 81 anos. O idoso está sendo velado na Capela Mortuária de Mauá da Serra. O sepultamento acontece nesta quinta-feira, no Cemitério Mauá da Serra.

