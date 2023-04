Veja a lista de sepultamentos deste domingo em Apucarana e região

Da Redação

Confira o obituário deste domingo

Confira a lista de sepultamentos deste domingo, 16, em Apucarana e região, divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Apucarana

Altemil de Almeida Silva, 61 anos. Velado na Capela do Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. O sepultamento ocorre neste domingo, às 16h no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Odair Cristofoli Cuesta, 70 anos. Velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento ocorre neste domingo, às 11h, no Cemitério Cristo Rei.

Antônio Bertasso, 80 anos. Velado na Capela Central deApucarana. O sepultamento ocorre neste domingo, às 13h, no Cemitério Cristo Rei.

Região

Antônio Machado Coelho, 71 anos. Velado no Salão Paroquial de Santo Antônio do Palmital. O sepultamento ocorre às 16h, no Cemitério de Rio Bom.

Maria da Glória de Assis, 86 anos. Velada na Capela Mortuária de Marilândia do Sul. O sepultamento ocorre neste domingo, em horário não divulgado, no Cemitério de Marilândia do Sul.

Carlos Roberto de Jesus, 68 anos. Velado na Capela Mortuária de Califórnia. O sepultamento ocorre neste domingo, às 16h, no Cemitério de Califórnia.

