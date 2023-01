Veja a lista de sepultamentos deste domingo (29/1)

Da Redação

A Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa) divulgou a lista de sepultamentos deste domingo (29/1), em Apucarana e região. Confira:

JURANDIR DE OLIVEIRA, 71 anos. Velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 11h no Cemitério Cristo Rei.

AUGUSTA AMELIA DOS SANTOS GARCIA, 90 anos. Velório acontece na Igreja Presbiteriana de Marilândia do Sul. O sepultamento ocorre às 10h no Cemitério Municipal da cidade.

EVA RIBEIRO DE CAMARGO,72 anos. Velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. O sepultamento deve ocorrer às 14h no Cemitério Portal do Céu.

APRIGIO BASSO, 81 anos. Velório acontece na Capela Central de Apucarana. O sepultamento deve ocorrer às 16h, no Cemitério Cristo Rei.

João Pepinelli Filho, 69 anos. Velório acontece na Capela Central de Apucarana. O Sepultamento deve ocorrer às 17h, no Cemitério da Saudade.

Marcos Rogério Jakowatz, 49 anos. Velório na Capela Centralde Apucarana. Sepultamento deve ocorrer às 9h desta segunda-feira (30), no Cristo Rei.

