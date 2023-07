Veja a lista de sepultamentos deste domingo (16) em Apucarana e região

Siga o TNOnline no Google News

Confira a lista de sepultamentos que acontecem neste domingo (16), em Apucarana e região. As informações são da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Veja a lista:

Dirson Schemmer, 53 anos. Sem Velório. O sepultamento será a partir das 13h00 no Cemitério Cristo Rei

Augustinho Geronimo da Silva, 71 anos. O velório acontece na capela central. O sepultamento será a partir das 15h00 no Cemitério da Saudade.

Lucineia de Paula e Silva, 55 anos. O velório acontece na capela central. O sepultamento será a partir das O sepultamento será a partir das 15h00 no Cemitério da Saudade.

Beatriz Cristina Domingues, 22 anos. O velório acontece na Capela do Ponta Grossa. O sepultamento será a partir das 11h00 no Cemitério portal do céu.

Sepultamento na região

Adevaldo da Silva, 63 anos. O velório acontece na Capela Municipal de São Pedro do Ivaí. Sem dados de sepultamento informados.

