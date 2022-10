Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira divulgada pela Aserfa

Da Redação

As informações dos sepultamentos são divulgadas pela Aserfa

Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira (04), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Reynaldo de Paula Martins, de 79 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 17h no Cemitério da Saudade.

Marilene Novaes Moreira, de 66 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento acontece às 14h no Cemitério Cristo Rei.

José Miguel Matias, de 73 anos. O velório acontece na Capela de Califórnia e o sepultamento no cemitério do município.

Sepultamentos que ocorreram na segunda-feira (03) na Cidade Alta e região:

Paulo de Oliveira, 77 anos, velado na Capela de Califórnia o sepultamento aconteceu no Cemitério de Municipal de Califórnia.

Anna Christina Valichek, 92 anos, velada na Capela Central. O sepultamento aconteceu as 13 horas no Cemitério da Saudade.

Olímpia Rodrigues Silva Barros, 59 anos, velada na Capela do Colonial. O sepultamento aconteceu as 11 horas no Cemitério Cristo Rei.

