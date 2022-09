Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira divulgada pela Aserfa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A lista é divulgada diariamente pela Aserfa

Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira (13), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Maria do Carmo Reis, 97 anos, velada na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério Cristo Rei.

Isaoko Hirai, 89 anos, velado na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .

Helena Domaredzki, 83 anos, velada na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Cristo Rei.

José Gonçalves Lopes, 89 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 14h de quarta-feira (14), no Cemitério Cristo Rei.

João Batista de Souza, 65 anos, velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .

Sepultamentos ocorridos na segunda-feira (12):

José Moreira de Almeida, 95 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento aconteceu às 16h no Cemitério Cristo Rei.

Mayara Martins de Almeida, 32 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento aconteceu às 9h no Cemitério Portal do Céu.

Cláudio Augusto de Oliveira, 51 anos, velado na Capela de Jandaia do Sul. O sepultamento aconteceu às 16h no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

Siga o TNOnline no Google News