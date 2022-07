Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira de Apucarana e região

Da Redação

Os sepultamentos acontecem nos cemitérios de Apucarana e região

Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira (5), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Diego de Souza Amaro, 33 anos velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério Cristo Rei.

Maria Catarina de Jesus Rosa, 75 anos, velada na Capela de Califórnia. O sepultamento acontece no Cemitério de Califórnia.

Benedita Marcelina da Silva de Souza, 80 anos, velada na Capela Prever de Arapongas. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Arapongas.

Maria do Desterro Pires Costa, 47 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério Portal do Céu.

Sonia de Lourdes Torre Garcia Zaneratto, 59 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Cristo Rei.

Lasinha Francisca Natividade, 70 anos, velada na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 9h no Cemitério Portal do Céu.

