Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira de Apucarana e região

Da Redação

Os sepultamentos acontecem na Cidade Ata e na região

Veja a lista de sepultamentos desta terça-feira (21), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Bruno de Araújo Prado, 33 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Portal do Céu.

Teresinha Lemes, 74 anos, velada na Capela do Rio Bom. O sepultamento acontece no Cemitério Rio Bom.

Edson Araújo, 75 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Cristo Rei.

Sepultamentos ocorridos na segunda-feira (20):

Neunice Maria da Silva Lino, 57 anos, velada na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Cristo Rei.

Maria Eduarda Cavalcante de Souza, 18 anos, velada na Capela do Prever Maringá. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Maringá; horário não divulgado.

Eduardo Carlos Rios, 74 anos, local de velório não divulgado. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Faxinal.

João Alves, 84 anos, local de velório não divulgado. O sepultamento acontece no Cemitério Vertical, em Curitiba.



Maria Lucia de Souza, 68 anos, velada na Capela Municipal de Jandaia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

Domingues Silva de Farias, 76 anos, local de velório não divulgado. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Faxinal.