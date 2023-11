Veja a lista de sepultamentos desta terça (28) em Apucarana e região

Todas as informações são divulgadas de acordo com o site oficial da Aserfa

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Confira os sepultamentos que acontecem nesta terça-feira (28) em Apucarana e cidades da região. As informações são do site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

continua após publicidade

Adriano Hruba, 89 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 11 horas no Cemitério Cristo Rei.



Antonio José da Silva, 87 anos. O velório acontece na Capela do Cemitério Parque das Oliveiras. O sepultamento está às 10 horas no Cemitério Cristo Rei.



continua após publicidade

Eduardo Marques da Cruz, 65 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Marilândia do Sul. O sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.



Sepultamentos desta terça (28) em Arapongas

Carlos Henrique Bonesi, 50 anos. O velório acontece no prever. O sepultamento ocorre no Cemitério municipal de Arapongas.

Cicero Leonel da Silva, 82 anos. O velório acontece no prever. O sepultamento ocorre no Cemitério municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News