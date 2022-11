Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira divulgada pela Aserfa

Da Redação

As informações dos sepultamentos são divulgadas pela Aserfa

Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (11), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Arcidio Vanzela, de 96 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Rio Bom e o sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Rio Bom; horário não divulgado.

Ascenção Molina Coelho, de 80 anos. O velório acontece no salão comunitário do Distrito de São José e o sepultamento ocorre no Cemitério de Jandaia do Sul; horário não divulgado.

Arminda Leite Peixoto, de 84 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Bom Sucesso e o sepultamento ocorre no Cemitério de Bom Sucesso; horário não divulgado.

Clelia do Amaral Autieri, de 78 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 13h no Cemitério Cristo Rei.

João Machado, de 68 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento acontece às 9h no Cemitério Portal do Céu.

Maria de Fátima da Silva Alves, de 68 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 10h no Cemitério Cristo Rei.

