Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira divulgada pela Aserfa

Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (8), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Vanilton Olímpio, 63 anos, velado na Capela Central. O sepultamento acontece as 18h no Cemitério Municipal de Cristo Rei.

Lazara Marques da Silva, 70 anos, velada na Capela Municipal de Cambira. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Cambira.

Domicio Jose dos Santos, 91 anos, velado na Capela Municipal de Tamarana. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Tamarana.

Vinicius Peres Pagote, 37 anos, velado na Capela Municipal de São Pedro do Ivaí. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí.

Maria Aparecida Pessoa de Sousa, 58 anos, velada na Capela Municipal de Marilândia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

Geraldo Tavares, 69 anos, velado na Capela Central. O sepultamento acontece as 9h no Cemitério Municipal de Califórnia.

Severina Ribeiro de Lima, 91 anos, velada na Capela Central. O sepultamento acontece as 11h no Cemitério Cristo Rei.

Antonia Ana Lidia Castro Vieira, 53 anos, velada na Capela Central. O sepultamento acontece as 9h no Cemitério Santo Antônio de Caiua.

