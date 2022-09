Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira de Apucarana e região

Da Redação

Para esta sexta-feira (23), até o momento, há apenas um sepultamento previsto

Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (23), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Osmar Sheika, 53 anos, velado na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Cristo Rei.

Adrian Gomes da Rosa, 15 anos, velado na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 10h de sábado (24), no Cemitério Cristo Rei.

Sepultamentos ocorridos na quinta-feira (22):

Severina Vagula Marcelino, 74 anos, velada na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério Cristo Rei.

José Francisco de Souza, 53 anos, velado na Capela Mortuária do Jardim Colonial. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Portal do Céu.

Geralda Olivina da Costa, 76 anos, velada na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério da Saudade.

Carlos José da Silva, 68 anos, velado na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 14h Cemitério Cristo Rei.



