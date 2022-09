Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira de Apucarana e região

Da Redação

Os sepultamentos acontecem nos cemitérios da Cidade Alta e região

Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (2), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Efesio dos Santos, 78 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Cristo Rei.

Paulino Roberto Machado, 71 anos, velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Portal do Céu.

Neuli Gonçalves Leite, 47 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério Cristo Rei.

Ana Maria Rosseto, 87 anos, velada na Capela Mortuária de Novo Itacolomi. O sepultamento acontece no Cemitério de Novo Itacolomi.

Sepultamentos que ocorreram na quinta-feira (1º) em Apucarana e região:

Francisco Paschoini, 64 anos, velado em residência. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Cristo Rei.

Izaquiel Ribeiro de Carvalho, 48 anos, velado na Capela de Mauá da Serra. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Municipal de Mauá da Serra.

Ilza Cardoso Silverio, 49 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece as 13h no Cemitério Cristo Rei.

Antonio Alves da Silva, 52 anos, velado na Capela de Engenheiro Beltrão. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Engenheiro Beltrão.



