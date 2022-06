Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira de Apucarana e região

Da Redação

Os sepultamentos acontecem nos cemitérios da Cidade Alta

Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (24), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Helio José de Araújo, 83 anos, velado na Capela de Kaloré. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério de Kaloré.

Marcos Rafael Bota, 34 anos, velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Portal do Céu.

Antônio Candozinho, 87 anos, velado na Capela Central. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério da Saudade.

Matheus Gregorio Gomes, 21 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Cristo Rei.

Delualdo Silverio, 54 anos, velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Portal do Céu.

Sepultamentos ocorridos na quinta-feira (23):

Benedito Francisco Pinto, 69 anos, velado na Capela da Vila Reis. O sepultamento acontece às 9h30 no Cemitério Cristo Rei.

Luis Aparecido Rodrigues da Silva, 56 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Cristo Rei.

Santina Perin de Oliveira, 82 anos, velada em residência. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério da Saudade.

Manuel Nunes, 79 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério Portal do Céu.



Alekson Ricardo Kongenski, 13 anos, velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Cristo Rei.

Vergilia Ribas de Almeida, 82 anos, sem velório. Local e horário de sepultamento não divulgados.

João Antônio da Silva, 58 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 9h no Portal do Céu.