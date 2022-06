Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira de Apucarana e região

Da Redação

Os sepultamentos acontecem na Cidade Alta e na região

Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (10), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Maria de Jesus Leite Souza, 91 anos. O velório ocorre no Salão Paroquial do Distrito de Caixa de São Pedro e o sepultamento acontece às 16h no Cemitério da Caixa de São Pedro.

Felicio Oscar de Oliveira, 42 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Siqueira Campos e o sepultamento acontece no Cemitério Municipal da cidade; horário não definido.

Antonio Francisco Cilenti, 59 anos. O velório acontece na Capela Central de Apucarana e o sepultamento acontece às 17h no Cemitério Cristo Rei.

Sepultamentos ocorridos na quinta-feira (9):

Luzia Gomes Godoi, 99 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Cristo Rei.

Laide dos Santos de Oliveira Leite, 55 anos, velada na Capela Aliança de Ivaiporã. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

Maria de Oliveira Ferreira, 89 anos, velada em residência. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Portal do Céu.

Valter Monteiro da Cruz, 77 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Cristo Rei.



Deolinda Grecco Rossi, 96 anos, velada na Capela Municipal de Califórnia. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Califórnia.