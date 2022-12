Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (2) de Apucarana

Da Redação

Os sepultamentos acontecem em Apucarana e na região

Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (2), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Adão Mariano, de 93 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 17h no Cemitério Cristo Rei.

Benedito Batista do Nascimento, de 78 anos. O velório acontece em residência e o sepultamento ocorre às 16h no Cemitério Cristo Rei.

Bernabé Puggese, de 83 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o corpo será levado às 11h30 para o Crematório Ângelus, em Maringá.

Adir Luiz de Souza, de 79 anos. O velório acontece na Capela no Distrito da Vila Reis e o sepultamento ocorre às 14h no Cemitério Cristo Rei.

Adriano Mendes, de 41 anos. Sem velório; o sepultamento ocorre às 13h no Cemitério Portal do Céu.

Gercino José de Oliveira, de 80 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 10h no Cemitério Cristo Rei.

Valdemiro Paulino de Oliveira, de 73 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 11h no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

Elson Batista Gonçalves, de 40 anos. O velório acontece na Capela do Pirapó e o sepultamento ocorre às 11h no Cemitério do Pirapó.

