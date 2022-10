Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os sepultamentos acontecem nos cemitérios da Cidade Alta e região

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (17), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Jandira Cirino de Almeida, de 76 anos. O velório acontece em Mauá da Serra e o sepultamento ocorre às 16h no Cemitério Municipal de Mauá da Serra.

Aparecida Megiatto, de 75 anos. As informações sobre onde acontece o velório não foram divulgadas; o sepultamento ocorre em Maringá.

continua após publicidade .

Luiz Fernando Sant Ana, de 47 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento ocorre às 17h no Cemitério Cristo Rei.

Douglas Pereira de Lima, de 55 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 15h no Cemitério Cristo Rei.

João Antonio Miloch, de 51 anos. O velório acontece na Capela de Jandaia do Sul e o sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul; horário não divulgado.





Siga o TNOnline no Google News