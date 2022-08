Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira de Apucarana

Da Redação

Os sepultamentos ocorrem nos cemitérios da cidade e região

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (1), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Natalino Grigoleto, 80 anos, velado na Capela Municipal de Jandaia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

Rosa Maximiano de Oliveira, 82 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Cristo Rei.

Valdomiro Heida, 71 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece no Cemitério Cristo Rei.

Maria Aparecida Sebastião do Vale, 68 anos, velada na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Portal do Céu.

Sepultamentos ocorridos no domingo (31):

Antônio Carlos Hess, 58 anos. O sepultamento ocorre às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Aurelino Ribeiro de Carvalho, 84 anos. O velório será na Capela Central e o sepultamento ocorre às 13 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Dirce Silveira de Jesus, 87 anos. O velório será na Capela Central e o sepultamento ocorre às 11 horas, no Cemitério Cristo Rei.

José Sanchez da Cunha, 90 anos. O velório será na Capela Jardim Ponta Grossa e o sepultamento ocorre às 9 horas, no Cemitério Portal do Céu.



