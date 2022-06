Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira de Apucarana

Da Redação

Os sepultamentos acontecem em Apucarana e na região

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (13), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

José Luiz Gama, 61 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério da Saudade.

Cirina da Conceição Marins, 71 anos, velada na Capela Municipal de Faxinal. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Faxinal.

Luiz Hipólito de Carvalho, 74 anos, velado na Capela Mortuária de Rio Bom. O sepultamento acontece no Cemitério de Rio Bom.

Marcio Fernando Cordeiro de Faria, 44 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério Portal do Céu.

Ademir de Oliveira, 64 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 9h30 no Cemitério Cristo Rei.

Sepultamentos ocorridos no domingo (12):

Deomir Souza de Freitas, 81 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Faxinal. O sepultamento será neste domingo (12), no Cemitério Municipal de Faxinal.

Marcos Alberto Manoel, 55 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento será neste domingo (12), às 13 horas, no Cemitério da Saudade.

Pedro Verissimo da Silva, 82 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento será neste domingo (12), às 14 horas, no Cemitério Parque Portal do Céu, em Apucarana.

Aguinaldo Aparecido da Cruz, 49 anos. O velório ocorre na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será neste domingo (12), às 11 horas, no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.